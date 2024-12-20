Ірак передав Сирії військових, яким пообіцяли амністію

Ірак повідомив, що передав сирійській владі близько 2000 солдатів, які воювали на боці колишнього президента Сирії Башара Асада та втекли з країни за день до падіння його режиму. Про це повідомило 19 видання Rudaw із посиланням на офіційну заяву Іраку.

«У координації з деякими сторонами на сирійській стороні 1905 сирійських офіцерів і членів повернули та передали в законний спосіб силам охорони на сирійській стороні в пункті перетину кордону Каїм», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час втечі до Іраку солдати Асада здали все своє майно та зброю, яку віддали на зберігання міністерству оборони Іраку. Військовослужбовці покинули території Сирії за день до повалення режиму Башара Асада 8 грудня, та попросили притулку. Тоді офіційні особи Іраку заявили, що вони в'їхали в країну з дозволу Багдада.

Крім того, 18 грудня Ірак повернув 36 співробітників сирійського прикордонного переходу Аль-Букамаль з Іраком, які також втекли від війни. Чинна адміністрація на чолі з угрупованням повстанців «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) оголосила амністію усім солдатам колишнього режиму, визначивши місця для здачі зброї.

Зауважимо, шиїтський уряд Іраку був одним із головних союзників Асада. Втім, після того, як повстанці оголосили про взяття столиці Сирії, Дамаска, іракська влада заявила, що не хоче бути втягнутою у конфлікт.