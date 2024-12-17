Керівник правозахисної організації «Сирійська оперативна група з надзвичайних ситуацій» Муаз Мустафа у вівторок, 17 грудня, в інтерв'ю Reuters повідомив про масове поховання під Дамаском у Сирії, де знайшли тіла щонайменше 100 тис. закатованих людей.

Керівник правозахисної організації розповів, що масову могилу знайшли в Аль-Кутайфа за 40 км від Дамаска. Там поховано щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Башара Асада. Він наголосив, що це одне з п'яти масових поховань, які виявили за останні роки.

При цьому Мустафа висловив занепокоєння тим, що місця поховань не захищені, відтак докази для розслідування можуть бути знищені.

Reuters пише з посиланням на оцінки експертів, що сотні тисяч сирійців були вбиті з 2011 року на тлі придушення Асадом протестів проти його правління.

Нагадаємо, 8 грудня повстанці «Хаят Тахрір аш-Шам» заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом представник від опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада. Він запевнив, що опозиція не репресуватиме представників попередньої влади, а мирна передача влади відбудеться «у співпраці з ООН».

Тим часом МЗС Росії заявило, що Асад, який правив Сирією майже 25 років, втік із країни після переговорів з «іншими учасниками збройного конфлікту» і дав вказівки про мирну передачу влади. Згодом стало відомо, що росіяни допомогли інсценувати авіакатастрофу літака Асада для його порятунку.