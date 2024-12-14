Традиційно Україна експортувала свою пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу

Україна готова постачати зерно в Сирію, де нещодавно повалили багаторічний авторитарний режим Башара Асада. До того зерно в країну імпортували з Росії. Про це в п’ятницю, 13 грудня, повідомило агентство Reuters.

Як заявив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль у коментарі американському агентству, країна відкрита для постачання вітчизняного продовольства «туди, де важко».

« І якщо Сирія потребує продовольства – тоді ми там», – заявив міністр.

Раніше з’явились повідомлення, що Російська Федерація припинила поставки продовольства в Сирію через невизначеність відносин з новим урядом країни та затримки платежів. Російське джерело, наближене до уряду, повідомило у коментарі Reuters, що російські експортери стурбовані невизначеністю щодо того, хто керуватиме імпортом пшениці з сирійського боку.

«Я думаю, що ніхто не наважиться постачати пшеницю в Сирію за нинішніх обставин», – сказав російський співрозмовник.

Згідно з даними судноплавства, два російські судна з пшеницею – «Михайло Ненашев» і «Альфа Гермес» – так і не досягли свого пункту призначення в Сирії. На борту вміщено 60 тис. тонн пшениці, за яку росіяни не отримали грошей.

Reuters зазначає, що український експорт зерна практично зупинився після повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року. Згодом Україні вдалось частково відновити експорт зерна з портів Одеси.

Традиційно Україна експортувала свою пшеницю та кукурудзу до країн Близького Сходу, але не до Сирії. За даними трейдерів, впродовж сезону 2023/24 року на сирійський ринок потрапило лише близько 6000 тонн української кукурудзи із загального обсягу експорту кукурудзи у 29,4 млн тонн. Також, невеликі партії зерна українського походження могли потрапити до Сирії із сусідніх країн.

Як повідомляв ZAXID.NET, після падіння режиму Башара Асада, Україна повідомила, що готова до відновлення відносин зі Сирією у майбутньому. Дипломатичні відносини між країнами розірвали в червні 2022 року через визнання Сирією незалежності так званих «ДНР» та «ЛНР».