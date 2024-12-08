Башар Асад з дружиною Асмою

Повідомлення про авіакатастрофу літака Іл-76Т, на якому перебував сирійський президент-втікач Башар Асад, є російською дезінформацією для прикриття операції з порятунку авторитарного лідера Сирії та його поплічників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України в неділю, 8 грудня.

«Втрата сигналу літака Асада з радарів ймовірно повʼязана з діями екіпажу, який виконував інструкції росіян та здійснював політ під їхнім керівництвом», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, розвідники повідомляють, що становище російського контингенту в Сирії – «стабільно скрутне і скрушне». Росіяни продовжують втікати з країни «морем і небом».



«Першими втекли “шишки” російської армії. Зокрема, услід за провальним генералом Сєрґєєм Кісєльом територію близькосхідної країни залишив новопризначений командувач угруповання військ РФ в Сирії генерал Алєксандр Чайко – він покомандував тиждень», – кажуть в ГУР.

Там додали, що для вивозу залишків свого озброєння, техніки та особового складу росіяни залучили додаткові кораблі, зокрема зі складу балтійського флоту Російської Федерації.

Інформагентство Reuters писало, що літак сирійських авіаліній з Асадом на борту вилетів з аеропорту Дамаска у напрямку прибережного регіону Сирії, але потім різко розвернувся й кілька хвилин летів у протилежному напрямку, перш ніж зник із карти. Джерела видання стверджували, що є дуже висока ймовірність того, що Башар Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки не зрозуміло, чому літак зробив несподіваний розворот і зник із карти.

Нагадаємо, 8 грудня повстанці сирійського ісламістського угруповання«Хаят Тахрір аш-Шам» заявили про звільнення столиці Сирії Дамаску. Згодом лідер сирійської опозиції Хаді аль-Бахра оголосив про падіння уряду Башара Асада, який правив Сирією майже 25 років.

У МЗС Росії заявили, що Башар Асад, який правив Сирією майже 25 років, 8 грудня втік із країни після переговорів з «іншими учасниками збройного конфлікту» і дав вказівки про мирну передачу влади. Місце перебування самого Асада невідоме, але сім’я президента, як стверджують ЗМІ, після наступу повстанців втекла до Росії.