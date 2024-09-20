Трьох жінок та хлопчика евакуювали з Сирії

До України евакуювали чотирьох громадян, які перебували на території Сирії, де погіршилася безпекова ситуація. Головне управління розвідки спільно з МЗС України повернули додому жінок та дитину, повідомили у пресслужбі ГУР у п’ятницю, 20 вересня.

«Внаслідок спільних зусиль до України повертаються четверо наших громадян – троє жінок та одна дитина», – повідомили у пресслужбі ГУР.

За евакуацію українських громадян відповідали фахівці ГУР та міністерство закордонних справ. Вік евакуйованих не уточнюється.

Зазначимо, 17 вересня у Лівані та на півдні Сирії одночасно здетонували тисячі пейджерів, якими користувалися бойовики підтримуваного Іраном угруповання «Хезболла». Внаслідок вибухів у Лівані постраждало 4000 осіб, кількість постраждалих не уточнюється.

Нагадаємо, 4 вересня МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну групу українців з Лівану – до України повернули 25 громадян, серед яких 11 дітей та 14 дорослих. Крім того, Україна допомогла евакуювати одного громадянина Чехії.