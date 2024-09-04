До Польщі прибула ще одна група з 25 евакуйованих з Лівану українців

У середу, 4 вересня, Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки евакуювали ще одну групу українців з Лівану, де погіршилась безпекова ситуація. Евакуація проводилась за дорученням Володимира Зеленського. Про це повідомили в пресслужбі української розвідки.

«Завдяки спільним зусиллям ГУР МО та МЗС Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей та 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують всю необхідну допомогу, та прямуватимуть в Україну», – написав речник МЗС Георгій Тихий.

Зазначається, що літак для евакуації надала компанія SkyUp Airlines. Наразі співробітники ГУР та МЗС продовжують працювати над наданням допомоги українським громадянам, які перебувають в Лівані.

Людям, які хочуть повернутися до України, рекомендують звертатись до Посольства України в Ліванській Республіці:

за номером телефону (+961) 5921668;

адресою електронної пошти: emb_lb@mfa.gov.ua;

за номером цілодобової гарячої лінії МЗС +38-044-238-16-57.

За цими контактами також можуть звертатися українці, які потрапили в надзвичайну ситуацію або їхньому життю та здоров’ю щось загрожує, додали у ГУР.

Нагадаємо, 3 серпня розвідники та дипломати евакуювали з Лівану 30 громадян України: 21 жінку та дев’ятьох дітей. У польському Жешуві українців зустріли консули та представники ГУР. Зазначається, що евакуйованим надали всю необхідну допомогу та забезпечили їхній супровід до України. Раніше 29 липня МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Лівану на тлі погіршення безпекової ситуації на Близькому Сході, а також надало поради тим, хто залишається у країні.