ГУР та МЗС України евакуювали з Лівану 68 людей
9 жовтня з Лівану вивезли 28 українців, а також 40 громадян з 7 держав світу
У середу, 9 жовтня, відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Українські розвідники та представники Міністерства закордонних справ вивезли ще 68 людей. Про це повідомляє ГУР.
«За дорученням президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація», – йдеться у повідомленні.
У середу з Лівану вивезли 28 українців, серед яких 19 дорослих та 9 дітей, а також 40 громадян 7 держав світу:
- Аргентини – 6 людей;
- Мексики – 6;
- Молдови – 8;
- Румунії – 1;
- Чехії – 5;
- Колумбії – 2;
- Лівану – 12.
Крім цього, вдалось евакуювати двох собак.
«Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень», – додають у дописі.
Літак з евакуйованими українцями та іноземцями приземлився у польському Жешуві.
Евакуація з Лівану
Відомо, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 людини: 189 українців та 45 іноземців.
Попередня евакуація відбулася 1 жовтня. Того дня Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки успішно вивезли з Лівану 179 людей, серед них 134 – українці.