Літак з евакуйованими приземлився у польському Жешуві

У середу, 9 жовтня, відбувся четвертий етап евакуації з Лівану. Українські розвідники та представники Міністерства закордонних справ вивезли ще 68 людей. Про це повідомляє ГУР.

«За дорученням президента України Володимира Зеленського здійснено четвертий етап евакуації з Лівану, де погіршилась безпекова та економічна ситуація», – йдеться у повідомленні.

У середу з Лівану вивезли 28 українців, серед яких 19 дорослих та 9 дітей, а також 40 громадян 7 держав світу:

Аргентини – 6 людей;

Мексики – 6;

Молдови – 8;

Румунії – 1;

Чехії – 5;

Колумбії – 2;

Лівану – 12.

Крім цього, вдалось евакуювати двох собак.

«Завдяки координації з міжнародними партнерами та підтримці дружніх держав операція була проведена оперативно та без ускладнень», – додають у дописі.

Літак з евакуйованими українцями та іноземцями приземлився у польському Жешуві.

Евакуація з Лівану

Відомо, що під час попередніх трьох місій з близькосхідної країни змогли вивезти 234 людини: 189 українців та 45 іноземців.

Попередня евакуація відбулася 1 жовтня. Того дня Міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки успішно вивезли з Лівану 179 людей, серед них 134 – українці.