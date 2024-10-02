З Лівану евакуювали ще 134 українця

У вівторок, 1 жовтня, міністерство закордонних справ та Головне управління розвідки успішно евакуювали з Лівану 179 людей, серед них 134 – українці. Про це повідомили у пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства.

Серед евакуйованих українців – 112 дорослих та 22 дитини. Крім цього з Лівану вдалося евакуювати 45 громадян інших країн, а саме:

13 громадян Польщі

6 громадян Чехії

9 громадян Литви

12 громадян Молдови

1 громадянин Бразилії

5 громадян Лівану

Також з Лівану вдалося евакуювати двох собак та кота. Зазначається, що евакуації сприяла Польща та авіакомпанія SkyUp.

«Вдалося успішно евакуювати всіх осіб, які виявили бажання повернутися на Батьківщину. Операція була проведена оперативно і без ускладнень попри чинні загрози безпеці громадян у регіоні», – йдеться у повідомленні.

У МЗС також зауважили, що українці, які бажають скористатися допомогою, можуть звернутися до Посольства України в Ліванській Республіці за телефоном (+961) 5921668 також є можливість написати листа на пошту: emb_lb@mfa.gov.ua. Крім того, за номером +38-044-238-16-57 цілодобово працює гаряча лінія МЗС.

Зазначимо, що у цьому році це вже третя евакуація українців з Лівану, яку спільно проводять МЗС та ГУР. 3 серпня, було здійснено евакуацію перших 30 українців: 21 жінку та дев’ятьох дітей. 4 вересня розвідники та дипломати допомогли вилетіти з Лівану ще 25 українцям та одному громадянину Чехії.