Основні сили військ РФ, кинуті раніше на Маріуполь, зараз відведені на північ від міста, яке продовжує зазнавати постійних авіаційних і артилерійських ударів. Про це повідомив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, пише «Укрінформ».

«Загалом, за нашими оцінками, більшість російських військ – сухопутних військ – які були спрямовані в Маріуполь, відійшли та висунулися на північ», – розповів Кірбі.

За його словами, зараз у місті та околицях зосереджена «невелика кількість» російських військ, що приблизно дорівнює «кільком батальйонним тактичним групам».

Речник Пентагону додав, що росіяни здебільшого атакують, завдаючи авіаційних і артилерійських ударів по Маріуполю й околицях, а також по заводу «Азовсталь».

Зазначимо, що невелика частина Маріуполя залишається неокупованою росіянами – йдеться про територію заводу «Азовсталь», де перебуває полк «Азов», морпіхи, правоохоронці, прикордонники та мирні мешканці, зокрема поранені. Вороги заважають нормальній евакуації, постійно обстрілюють місто та завод «Азовсталь», де переховується мирне населення.