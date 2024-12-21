Вибухи лунали в Москві та Підмосков'ї, а також в Санкт-Петербурзі

Щонайменше 4 інциденти з підривами у Москві, Підмосков'ї та Санкт-Петербурзі сталися у суботу, 21 грудня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Росії у суботу сталася серія підривів піротехніки в громадських місцях. Вибухи з різницею в кілька годин лунали в Москві та Підмосков'ї, а також в Санкт-Петербурзі.

Відомо, що у московському районі Відрадне жінка підірвала петарду в торговому центрі «Форт», внаслідок чого відвідувачів довелося евакуювати. У Корольові чоловік підпалив піротехніку в торговому центрі «Геліос», а після затримання він спробував підпалити петарду в місцевому відділі поліції.

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У Хімках невідомий підпалив феєрверк у відділенні «Пошти Росії». Крім того, вибух стався у відділенні «Сбербанку» в Санкт-Петербурзі, ніхто не постраждав, однак зруйновано один із банкоматів.

Фото російських ЗМІ

За даними росіян, жінка, яка вчинила підрив у Відрадному, та чоловік, якого затримали у Корольові, нібито виконували вимоги телефонних шахраїв.

Telegram-канал Baza пише, що як мінімум 12 різних підпалів – машин, будівель – сталися за останні дві доби в Росії.

«Усі випадки – результат роботи шахраїв. Спочатку вони розводять жертв на гроші, а потім пропонують повернути їх за підпал, або вигадують історію про зловмисників, яких треба звідкись викурити», – додають у дописі.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, у Москві біля під’їзду одного з будинків пролунав вибух, внаслідок якого загинув 54-річний командувач військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії Ігорь Кірілов і його водій.