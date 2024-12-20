Силова частина АН-72 вибухнула у ніч на 12 грудня

Головне управління розвідки підтвердило детонацію літака Ан-72 на аеродромі поблизу Москви. Вибух стався 12 грудня на аеродромі «Остаф’єво», повідомили у пресслужбі ГУР у п’ятницю, 20 грудня.

За даними розвідки, вибух пролунав за приблизно 10 км від околиць Москви, на аеродромі «Остаф’єво». ГУР підтвердило вибух в основній силовій установці військово-транспортного літака Ан-72, який належав ВМС російської армії.

На відео, оприлюдненому розвідкою, видно спалах світла та звук вибуху на аеродромі «Остаф’єво».

«Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів. ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Втім, у ГУР не уточнили, чи причетні до вибуху на аеродромі українські сили.

Зазначимо, у 1934 році «Остаф’єво» створили як аеродром для НКВС. Пізніше аеродром передали до російського міністерства оборони та перетворили на військове летовище.

Тільки у 2000 році аеродром відкрили для цивільних рейсів. Окрім них, «Остаф’єво» може приймати літаки радіоелектронної розвідки Іл-20, тактичні військово-транспортні літаки Ан-12, Ан-72 та їхню модифікацію Ан-74 та гелікоптери всіх типів. Зазначимо, що з 2010 року на території аеродрому базуються кілька гелікоптерів державної установи «Московський авіаційний центр» міста Москви, зокрема Ка-32, EC-135/145, Мі-26.