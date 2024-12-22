Варшава чекатиме, коли мирний процес буде завершено

Польща буде готова розглянути розміщення своїх військ в Україні лише після завершення мирного процесу, а поки Варшава таку можливість виключає. Про це розповів очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у суботу, 21 грудня, в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки».

Очільник польського оборонного відомства відзначив, що наразі від новообраного президента США Дональда Трампа не було представлено жодного мирного плану. Та в нинішніх дискусіях є уже багато спекуляцій. Тому Польща не планує вводити війська в Україну, поки мирний процес не завершено.

«Ми вважаємо, що такі рішення не повинні прийматися групою країн, саме НАТО має відігравати ключову роль у цьому рішенні», – повідомив Косіняк-Камиш.

Однак міністр наголосив, що Варшава буде готова розглянути подальші кроки щодо цього питання у майбутньому.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 19 грудня повідомив, що на зустрічах у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу Росії. У проведенні консультацій Україні допомагає президент Франції Емманюель Макрон.

У Львові, у вівторок 17 грудня, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Після зустрічі політики дали спільну пресконференцію, на якій повідомили, що Україна вже використовує 45-й пакет військової допомоги. Наступний, 46-й пакет, Польща обіцяє надати у лютому 2025 року.