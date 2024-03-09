Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виступив проти відправки західних військ в Україну навіть для проведення тренувальних місій. Про це Кемерон заявив 9 березня в інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він розумним ймовірне рішення про відправку військ в Україну в нинішній ситуації, Кемерон відповів, що краще тренувати бійців ЗСУ не в Україні.

«Тренувальні місії краще проводити за межами країни. У Великій Британії ми підготували 60 тис. українських солдатів», зазначив Кемерон, додавши, що на його переконання, «розміщення іноземної місії в Україні створить мішені для Росії».

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон минулого тижня заявив, що не можна виключати ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Згодом міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне пояснив, що до України можуть відправити французьких солдатів для допомоги з виконанням завдань поза участю в бойових діях.

Попри це, низка інших країн-членів НАТО вже виступила із заявами, що вони не розглядають відправлення своїх військ в Україну. Про це сказали в Білому домі США, а також у Німеччині, Великій Британії, Канаді, Іспанії, Чехії, Польщі.