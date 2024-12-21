Це сьомий пункт пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України з Польщею

У суботу, 21 грудня, на кордоні Польщі з Львівською областю відкрили ще один міжнародний автомобільний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі». Про це повідомляє Львівська обласна рада.

Це сьомий пункт пропуску для автомобільного сполучення на державному кордоні України з Польщею і четвертий пункт пропуску, який працює за процедурою спільного контролю українських та польських прикордонників і митників.

«Сьогодні відбулася важлива подія для розвитку України – відкриття на Львівщині нового пункту пропуску. Це важливо, оскільки багато транспортних шляхів проходять через Львівську область», – сказав в.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод.

Реалізація проєкту розпочалася у 2020 році. 19 травня 2020 року Підкарпатське воєводство, яке і реалізувало проєкт, визначило інвестора для будівництва, і у серпні того ж року підписало угоду з фірмою Strabag про зведення пункту пропуску.

«90% пасажирів України перетинають кордон автомобільними пунктами пропуску і тільки 10% залізницею. На цьому спільному пункті пропуску працюють митники і прикордонники України та Польщі, що пришвидшує процеси на кордоні і збільшує кількість транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Завдяки тому, що Агентство відновлення побудувало тут нову дорогу хорошої якості, пункт стане популярним серед пасажирів і водіїв. Максимальна пропускна спроможність пункту пропуску за нормативами, за якими він побудований, до чотирьох тис. автомобілів у дві сторони, а також 100 автобусів», – сказав заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

Всі об’єкти пункту пропуску споруджені на території Республіки Польща. Вартість проєкту становить 109 млн злотих, які оплатила польська сторона.

«Маємо новий пункт пропуску на державному кордоні, щоби наші відносини були ще кращими. І громадяни обох держав мали можливість вільно перетинати кордон. 21 грудня – це важливий день для Польщі, бо 16 років тому ми стали членами Шенген-зони і для нас перестали існувати внутрішні кордони з ЄС. Хоча ми нині відкриваємо цей пункт перетину кордону, бажаємо нашим українським друзям, щоби ви також стали членом Шенген-зони і через деякий час ми приїхали, щоби зачинити цей пункт», – сказав міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Усі фото Львівської облради

Новий пункт пропуску призначений для цілодобового міжнародного пасажирського та вантажного руху транспортними засобами з дозволеною загальною масою до 3,5 тонн та руху автобусів.

«У нас є черги майже на всіх пунктах пропуску. Тому новий пункт пропуску розвантажить інші напрямки. Це вже четвертий спільний україно-польський пункт пропуску у Львівській області. Сподіваємося на ефективну співпрацю. Співробітники митниці працюють зі сучасним обладнанням. Тут є бокс для поглибленого огляду, ваги і велика скануюча система, з допомогою якої можна перевіряти великогабаритні вантажі», – сказав начальник Львівської митниці Андрій Кузнік.

Після добудови відповідної інфраструктури тут також запрацює і пішохідний пропуск, з пропускною спроможністю сім тис. осіб.

Вперше про перспективний пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховичі» заговорили ще у 2009 році. 19 вересня 2012 року у формі обміну нотами між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща відбулося підписання Угоди про створення такого пункту пропуску для автомобільного сполучення.

В рамках реалізації договору між Урядом України та Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги також було відремонтовано автомобільну дорогу Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий на під’їзді до МАПП «Нижанковичі – Мальховичі».

З метою розвантаження інших пунктів пропуску, зменшення черг на кордоні та пришвидшення руху транспорту, недобудований ПП «Нижанковичі – Мальховичі» передчасно ввели в експлуатацію в лютому 2023 року, як спеціальний тимчасовий переїзд через кордон для порожніх вантажівок.

Відтепер на Львівщині функціонує сім автомобільних пунктів пропуску: «Нижанковичі – Мальховичі», «Смільниця – Кросценко», «Шегині – Медика», «Краківець – Корчова», «Грушів – Будомєж», «Угринів – Долгобичув», «Рава-Руська – Гребенне».