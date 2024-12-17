Пункт пропуску відкриють для пасажирського та вантажного транспорту

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав дату відкриття автомобільного пункту пропуску на українсько-польському кордоні «Нижанковичі-Мальховіце». Пункт пропуску на Львівщині запрацює із п’ятниці, 20 грудня.

За даними Дениса Шмигаля, 17 грудня затвердили відповідну угоду між урядами України та Польщі.

«Він буде відкритий для пасажирського та вантажного транспорту. Пропуск пішоходів розпочнеться після будівництва відповідної інфраструктури. Відкриття нового пункту пропуску зменшить навантаження на вже існуючі. Також це розширює можливості українського експорту. Продовжуємо розвивати торговельно-економічні зв’язки між нашими державами», – повідомив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» почали будувати у вересні 2021 року, він повністю розташований на території Польщі. На будівництво польський уряд виділив 109 млн злотих. Пункт пропуску буде призначений для пасажирських та вантажних перевезень. Згідно з проектом, на території пункту має бути п'ять транспортних смуг і 16 адмінбудівель. За попередніми розрахунками, щодоби об'єкт зможе обслуговувати приблизно 4 тисячі легкових авто та 100 автобусів.

Усього на українсько-польському кордоні функціонує 8 автомобільних та 6 залізничних пунктів пропуску.

Неподалік нового пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» раніше завершили ремонт залізничної лінії №102, однак досі рух потягів із Перемишля до Нижанковичів в Україні не відновили. Відновлення 12 км колії з польської сторони почалося влітку 2022 року, українські залізничники відремонтували близько 70 км колії до польського кордону. Про завершення робіт повідомили у лютому 2023 року.

Серед проблем, які заважають відновити сполучення, поляки називали відсутність під’їзних шляхів, технічної інфраструктури та небажання страхових агенств страхувати рейси, що курсують у країну, де триває війна.