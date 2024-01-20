Пункт пропуску у польському селі Мальховіце

На українсько-польському кордоні завершують будівництво пункту пропуску «Нижанковичі – Мальховіце», що поблизу Перемишля. Фото прикордонного переходу опублікував у п'ятницю, 19 січня, віце-маршалек Підкарпатського воєводства Пьотр Пільх. За його словами, австрійська компанія Strabag, яка будує об'єкт, здасть в експлуатацію готовий пункт пропуску до кінця березня.

«Завдяки доброзичливості директора Strabag мені вдалося сьогодні відвідати пункт пропуску. Додам, що він гарний і функціональний. Невдовзі цей прикордонний пункт не лише забезпечуватиме можливість проходження кордону для мандрівників, а й стане великим робочим місцем, яке дуже необхідне для Перемишля», – написав Пьотр Пільх.

Зазначимо, що пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце» розпочали створювати у вересні 2021 року. Згідно з проектом, території пункту має бути п'ять транспортних смуг і 16 адмінбудівель. Прикордонний пункт повністю розташований на території Польщі. Вартість будівництва становить 109 млн злотих, які надав польський уряд. Пункт пропуску призначений для міжнародних пасажирських і вантажних перевезень. За попередніми розрахунками, щодоби об'єкт зможе обслуговувати приблизно 4 тисячі легкових авто та 100 автобусів.

Нагадаємо, що прикордонний пункт «Нижанковичі – Мальховіце» почав пропускати пусті вантажівки 13 лютого 2023 року. Для цього там облаштували тимчасову інфраструктуру.