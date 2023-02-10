Україна та Польща домовилися про вирішення проблеми багатокілометрових черг вантажівок на кордоні

З понеділка, 13 лютого, Львівська митниця відкриє для проїзду порожніх вантажівок ділянку кордону «Нижанковичі-Мальховіце». Таким чином планують розвантажити потік вантажівок на інших пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

«З 8:00 13 лютого 2023 року на ділянці українсько-польського кордону «Нижанковичі – Мальховіце» розпочнеться пропуск через митний кордон України порожніх транспортних засобів комерційного призначення, загальною масою понад 7,5 тонни», – йдеться в повідомленні митниці.

Там здійснюватимуть пропуск фур в обидва боки кордону за винятком тих, які переміщують небезпечні речовини та автомобілі з-за кордону для продажу в Україні.

«Сподіваємось, це дозволить розвантажити інші автомобільні пункти пропуску, зменшити черги на кордоні та пришвидшити рух транспорту в обидва боки», – зазначив в.о. начальника Львівської митниці Олег Шахрай.

Майбутній пункт пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» почали будувати восени 2021 року, роботи планують закінчити цього року. Вартість будівництва нового пункту пропуску становить 105 млн злотих, його повністю фінансує польський уряд. Згідно з розрахнуками, пункт пропуску впродовж доби зможе обслуговувати близько 4000 легкових авто і 100 автобусів. Ще тривають перемовини з приводу того, щоб там дозволили піший рух.

Раніше львівські митники домовилися з польськими колегами про дострокове відкриття на цій ділянці кордону смуг руху для порожніх вантажних автомобілів вагою понад 7,5 тонни.