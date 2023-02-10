Через КПП за добу пропсукатимуть до 300 авто та понад 1,5 тис. громадян

Новий автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією відкрили на Буковині. КПП «Дяківці – Раковець» будували з 2013 року, дату відкриття нового пункту пропуску переносили щонайменше тричі. На пункті пропуску облаштували шість смуг для оформлення автобусів та автомобілів, а також окрему смугу для пішоходів. Новий КПП зможе пропускати до 300 автобусів та автомобілів, а також понад 1,5 тис. громадян. Пізніше пункт пропуску облаштують і для оформлення вантажів, зараз через КПП «Дяківці – Раковець» можуть їхати тільки порожні вантажівки.

Про відкриття українсько-румунського пункту пропуску «Дяківці – Раковець» у п’ятницю, 10 лютого, повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. За його словами, КПП «Дяківці» працюватиме цілодобово. «Тут передбачено 6 смуг руху для оформлення автівок та автобусів, а також окрема смуга руху для пішоходів. Запланована пропускна спроможність пункту на добу – до 300 одиниць транспортних засобів, в тому числі 10 автобусів, 1 550 громадян, у тому числі 500 пішоходів», – йдеться у повідомленні.

Також Руслан Запаранюк додав, що КПП «Дяківці – Раковець» на першому етапі роботи буде пропускати порожні вантажівки й цистерни. Вже згодом, залежно від створення необхідних інфраструктурних умов, працюватиме і для переміщення інших типів вантажівок.

Зазначимо, пункт пропуску «Дяківці» у Чернівецькій області споруджували із 2013 року. Тоді КПП «Дяківці» розпочали будувати в межах грантового проекту з транскордонного співробітництва, втім об’єкт досі не вдалось завершити. У травні 2021 року Буковинська митниця заявляла, що пункт пропуску готовий вже на 70%. За словами тодішнього голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, КПП «Дяківці» мали добудувати до 24 серпня 2021 року. За проектом фінансування, у 2021 році на його добудову повинні були виділити ще 50 млн грн. На пункті пропуску планували змонтувати ваговий комплекс, облаштувати електропостачання, а також встановити систему освітлення та відеоконтролю. Крім того, були плани до кінця 2021 року відремонтувати під'їзні шляхи, які ведуть до пропускного пункту за 2 млн євро, отриманих в межах румунського грантового проекту.

У травні 2022 року Держмитслужба повідомила про готовність Європейського Союзу виділити кошти на завершення робіт на пунктах пропуску «Дяківці» та «Красноїльськ» на кордоні з Румунією. КПП «Красноїльск», який будували близько семи років, відкрили у листопаді 2022 року. Відкриття КПП «Дяківці» лише цього річ відкладалося двічі.