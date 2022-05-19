Європейський Союз виділить кошти на завершення робіт на пунктах пропуску «Дяківці» та «Красноїльськ» у Чернівецькій області. Про готовність фінансувати роботи двох нових КПП на українсько-румунському кордоні йшлося під час зустрічі керівництва Держмитслужби з Головою Митної служби Румунії у четвер, 19 травня. Сума коштів, які планують витратити на добудову двох пунктів пропуску на Буковині, наразі не озвучувалася.

Як зазначається у повідомленні Державної митної служби, під час робочої зустрічі в.о. голови Держмитслужби України Вячеслава Демченка з головою Митної служби Румунії Богданом Мігеєм на кордоні з Румунією у пункті пропуску «Порубне-Сірет» було озвучено готовність Європейського Союзу профінансувати добудову двох пунктів пропуску на Буковину.

«Фінансування ЄС буде направлене на відкриття двох пунктів пропуску«Дяківці» та «Красноїльськ» з українського боку та розбудову інфраструктури для вантажівок. Учасники зустрічі відзначили, що відкриття нових пунктів пропуску розвантажить вже існуючі та пришвидшить вантажний і товарний потік на західному кордоні», – йдеться у повідомленні Держмитслужби.

Як зазначив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Сергій Осачук, першочергове фінансування ЄС буде направлене на добудову та повноцінне відкриття двох пунктів пропуску з українського боку, другий етап – розбудова інфраструктури для вантажівок.

«Щиро радію, що наша з президентом Сучавської повітової ради Георге Флутуром послідовна позиція незабаром дасть довгоочікуваний результат. Усе завдяки зусиллям на дипломатичному рівні, роботі митної служби, а також підтримці Президента України та Європейського Союзу», – повідомив Сергій Осачук.

Зазначимо, один із пунктів пропуску, добудову якого готовий профінансувати Євросоюз, споруджують із 2013 року. Тоді КПП «Дяківці» розпочали будувати в межах грантового проекту з транскордонного співробітництва, втім об’єкт досі не вдалось завершити.

Рік тому, у травні 2021 року, Буковинська митниця заявляла, що пункт пропуску готовий вже на 70%. За словами голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, КПП «Дяківці» мали добудувати до 24 серпня 2021 року За проектом фінансування, у 2021 році на його добудову повинні були виділити ще 50 млн грн. На пункті пропуску планували змонтувати ваговий комплекс, облаштувати електропостачання, а також встановити систему освітлення та відеоконтролю. Крім того, були плани до кінця 2021 року відремонтувати під'їзні шляхи, які ведуть до пропускного пункту за 2 млн євро, отриманих в межах румунського грантового проекту.