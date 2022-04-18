Українців більше не пропускають за внутрішніми паспортами, винятком можуть бути мешканці регіонів, ед ведуться бойові дії

Для перетину державного кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт. Дозвіл на перетин кордону за внутрішніми документами, який діяв з 24 лютого, скасовано.

З 16 квітня для перетину кордону з ЄС необхідно мати при собі закордонний паспорт. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, таке рішення прийняли через спад ажіотажу на кордонах.

«Хочу наголосити, що перетин кордону відбувається згідно з постановою уряду номер 57, де в тому числі зазначено перелік документів, за якими можна перетинати державний кордон, і додам що такого паспортного документа, як внутрішній паспорт не передбачено. Водночас у перші тижні на кордоні спостерігалася гуманітарна катастрофа, коли тисячі людей штурмували кордон, сервісні центри не працювали, люди не мали змоги оформити належні документи, тоді приймалося рішення щодо пропуску громадян або за внутрішніми документами, або іншими документами, за якими можна було ідентифікувати особу. На даний момент такої авральної ситуації немає, тому людям варто дотримуватися визначеного порядку», – повідомив Демченко.

У винятковому порядку без закордонного паспорта можуть пропускати за кордон українців, які їдуть з регіонів, де ведуться бойові дії. Рішення щодо пропуску таких осіб прийматимуть прикордонники на місці, каже Демченко.

Крім того, речник ДПСУ нагадав, що внутрішні українські паспорти не є підставою для легалізації за кордоном, тому порадив таки брати з собою закордонний паспорт.