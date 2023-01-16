«Мармароський експрес» курсуватиме двічі на день

Із середи, 18 січня, «Укрзалізниця» запускає поїзд із Закарпаття до Румунії. «Мармароський експрес» курсуватиме з Рахова до Валя-Вішеулуй двічі на день – зранку та після обіду. Раніше на залізниці відкрили міжнародний пункт контролю «Рахів» для пропуску пасажирів поїздів із Закарпаття в Румунію та у зворотному напрямку.

Як зазначається на офіційному сайті «Укрзалізниці», поїзд №753 Л, сполученням Рахів–Валя-Вішеулуй здійснить свій перший офіційний рейс у середу, 18 січня. Відправлятиметься «Мармароський експрес» із Рахова 06:10, прибуватиме до Валя-Вішеулуй о 07:45. Другий рейс поїзда вирушатиме із Рахова о 14:10 та прибуватиме до Валя-Вішеулуй о 15:45. Час у дорозі – трохи більше півтори години.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься із Валя-Вішеулуй об 11:45 та прибуватиме у Рахів о 12:20. Вечірній рейс – о 18:15 із прибуттям в Рахів о 18:50. Час у дорозі – 35 хвилин. Вартість квитків становить від 182 грн (сидячий вагон другого класу) до 301 грн (сидячий вагон першого класу).

Нагадаємо, у листопаді 2022 року «Укрзалізниця» здійснила пробний рейс на відновленій ділянці із Рахова до румунського села Валя-Вішеулуй. Планувалося, що «Мармароський експрес» почне курсувати постійно із грудня 2022 року, проте наразі його не запустили. За попередньою інформацією, поїзд курсуватиме двічі на день, час у дорозі складатиме 40 хв без урахування митного контролю.

Додамо, нові ділянки залізничного сполучення на кордоні з Румунією «Укрзалізниця» відкрила у серпні 2022 року. Дві нові ділянки – «Рахів – Берлебаш – держкордон» та «Тересва – держкордон» – були збудовані за два місяці. Довжина – 19,3 і 1,1 км відповідно. Пізніше Румунія відремонтувала частину маршруту зі свого боку. На цій ділянці курсує приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия – Рахів – Коломия. Його маршрут продовжили до станції Ділове на кордоні з Румунією.