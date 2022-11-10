Новий КПП пропускатиме до 2 тисяч осіб протягом доби

У Чернівецькій області відкрили новий контрольно-пропускний пункт на кордоні з Румунією. КПП «Красноїльск», який будували близько семи років, зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом тут запустять і вантажний напрямок.

Про початок роботи КПП «Красноїльськ» у четвер, 10 листопада, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. За його словами, це – перше відкриття новозбудованого пункту пропуску за часи незалежності України. Запуск КПП «Красноїльськ» дасть можливість розвантажити єдиний до цього часу на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією – Порубне, де черга з вантажівок інколи могла сягати десятків кілометрів.

«"Красноїльськ" зможе на добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом цей ПП стане повноцінним вантажним пунктом пропуску. Питання, щодо створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, у тому числі вантажного, понад 3,5 т. вже обговорюється із румунськими колегами», – зазначив Кирило Тимошенко.

Також він додав, що готується до запуску і міжнародний пункт пропуску «Дяківці», також на кордоні з Румунією. Він готовий уже на 85%, роботи тут планують завершити до кінця року.

Зазначимо, будівництво КПП «Дяківці» та «Красноїльськ» на кордоні з Румунією у Чернівецькій області розпочали ще у 2013 році. На пункти пропуску залучалися і кошти з державного бюджету, і грантове фінансування. Зокрема, у травні 2022 року повідомлялося виділення коштів від Європейського Союзу на завершення робіт на обох пунктах пропуску. Сума коштів, які мали витратити на добудову двох пунктів пропуску на Буковині, тоді не озвучувалася. Утім, наразі відомо, що протягом лише 2021 року на будівництво КПП «Красноїльськ» витратили 67 млн. грн.