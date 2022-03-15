Завантаженість пунктів пропуску на кордоні з Польщею може змінитися у випадку ескалації конфлікту

Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, Козицький зазначив, що під час зустрічі з віце-спікером Сейму Республіки Польща Малгожатою Госєвською та генеральним консулом Республіки Польща у Львові Елізою Дзвонкєвіч висловив подяку і глибоку шану польському народові від українського.

За словами голови Львівської ОВА, пункти пропуску на кордоні з Польщею наразі суттєво менше завантажені, але це може змінитися у випадку ескалації конфлікту.

«Тому я звернувся до польських партнерів щодо можливості відкриття пунктів пропуску у Варяжі та Нижанковичах, які наразі не введені в експлуатацію, та облаштування соціальної інфраструктури біля них», – заявив Козицький.

Сторони також обговорили потребу покращення залізничного сполучення між Україною та Польщею.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, який передбачає умови та терміни перебування біженців з України в Польщі. Закон стосується соціальних виплат, можливості отримати роботу та законно проживати в Польщі упродовж майже чотирьох років.