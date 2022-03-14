Де і яку допомогу з оформленням документів можуть отримати біженці за кордоном
Оформленням втрачених чи протермінованих документів займаються консульства
Для оформлення документів українці, які через російську агресію змушені були виїхати з України та тимчасово перебувають на території інших країн, можуть звертатися до українських консульств. Центр протидії дезінформації при РНБО України інформує, що оформлення втрачених або протермінованих документів за кордоном – повноваження консульства. Послуги мають надавати невідкладно.
У консульстві можна отримати наступні послуги:
- Продовжити термін дії власного закордонного паспорта та для дітей
- Внести відомості про дітей молодших 16 років до паспорта одного з батьків
- Оформити Свідоцтво про підтвердження особи на випадок, якщо у вас є лише внутрішній паспорт (старого зразка), де відсутні записи латиницею
- Отримати інформаційну підтримку
ZAXID.NET також зібрав інформацію про основні правила проживання українців в Польщі на час війни.
Посилання на інформаційні онлайн-карти країн, які наразі прийняли найбільше українців:
Польща – інформація за посиланням
Угорщина – інформація за посиланням
Чехія – інформація за посиланням
Словаччина – інформація за посиланням
Румунія – інформація за посиланням
Молдова – інформація за посиланням
Зазначимо, що через війну, станом на 8 березня, з України виїхали понад 2 млн біженців. Їх кількість постійно зростає. Більшість українців їдуть до Польщі.
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