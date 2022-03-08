Із 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, за кордон виїхало 1 735 068 українців

Через війну з України виїхали понад 2 млн людей. Більшість із них виїхали до Польщі. Про це свідчать дані Агентства ООН у справах біженців станом на 8 березня.

Загалом із 24 лютого, коли Росія вторглася в Україну, за кордон виїхало 2 011 312 українців. Із них до Польщі – 1,2 млн людей, ще 191 тис. перебралися в Угорщину, а 140,7 тис. – до Словаччини. 82,8 тис. людей виїхали до Молдови, 82 тис. – до Румунії, 99,3 тисячі людей поїхали до Росії. Найменше – 453 осіб – перетнули кордон із Білоруссю. Ще 210 тис. осіб поїхали до інших європейських країн.

Зазначимо, що Євросоюз ухвалив директиву про тимчасовий захист українських біженців ухвалив у четвер, за якою українці матимуть право жити та працювати в країнах Європейського Союзу до трьох років. Крім цього, Єврокомісія виділила 500 млн євро допомоги біженцям з України.

У Держприкордонслужбі українцям радять обирати для перетину кордону менш завантажені пункти пропуску, зокрема, на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. Майже всі пункти пропуску на західному кордоні працюють цілодобово, крім ПП «Дзвінкове» на кордоні з Угорщиною, що працює з 8:00 до 00:00.

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