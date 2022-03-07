Львів приймає переселенців, але потребує допомоги у забезпеченні їм нормальних умов проживання

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до міжнародних організацій з проханням надати місту гуманітарну допомогу для забезпечення нормальних умов життя тисячам переселенців, які втекли від російської агресії зі північних, східних та південних регіонів України.

За його словами, у Львові зараз перебуває близько 200 тисяч біженців. Місто просить забезпечити мобільними центрами для тимчасового перебування з обладнаними санвузлами та пунктами харчування. Потрібні також мобільні шпиталі для дітей та дорослих, бронежилети, шоломи, ліки, медична та психологічна підтримка.

«Жінки, діти, люди похилого віку, ховаючись від обстрілів та бомбардувань були змушені покинути свої домівки. Ми поселяємо всіх, забезпечуємо їжею та усім необхідним. Але потяги їдуть, а цифри ростуть. Я звертаюсь до міжнародних організацій: нам потрібна ваша допомога. Не за кордоном, не на кордоні, а тут у Львові, в Україні», — попросив Андрій Садовий.

За інформацією міськради, у Львові понад 440 культурних та освітніх закладів і 85 релігійних установ надали приміщення для внутрішньо переміщених осіб. Багатьох біженців львів'яни поселили у приватних квартирах. Частина з них зупиняється у Львові на кілька ночей, а потім прямує за кордон.