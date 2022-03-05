На Головному залізничному вокзалі Львова почала працювати медико-психологічна допомога для переселенців. Однак є гостра потреба у волонтерах, які б могли надавати допомогу біженцям, які вимушено покинули свої домівки і зараз перебувають у сильному стресі, повідомила ЛОДА 4 березня.

На вокзалі волонтери працюватимуть у парі, один – медик або психолог, інший – волонтер будь-якої спеціальності. Волонтери будуть розмовляти з людьми, які опинилися в складних умовах. У складних випадках людей відправлятимуть на лікування.

На залізничному вокзалі волонтери розташувалися у кімнаті матері й дитини. Працюють вони позмінно – з 19:00 до 7:00 та з 7:00 до 19:00, але години можуть коливатися.

Аби стати волонтером потрібно заповнити анкету​.

«Сюди можуть реєструватися, як медики та психологи, так й студенти та усі охочі допомагати. Можна підходити до нас і реєструватися, а можна спершу заповнити форму, а потім приходити до нас (ми стараємось всім телефонувати, хто залишав заявку). Кожного ранку та вечора є інструктаж для волонтерів. Станом на зараз понад сотня людей зголосилися допомагати вимушеним переселенцям», – сказала Галина Бордун, координаторка проекту.

Нагадаємо, що в Україні вже запустили цілодобову платформу психологічної допомоги. Фахівці «Розкажи мені» допомагають людям у стресових ситуаціях, депресіях, панічних атаках. Для отримання допомоги потрібно коротко описати свій запит і надіслати заявку через сайт.

Також для українців працює платформа Heromaster. На цьому сайті можна легко знайти та забронювати собі прийом у психолога чи психотерапевта. Такі прийоми проводяться безкоштовно, їх можна забронювати за цим посиланням. Волонтери-психологи чи психотерапевти, які можуть безкоштовно надавати психологічну допомогу просять заповнити таку форму.

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