Гуманітарний штаб у Палаці мистецтв на вул. Коперника

У Львові працюють дві головні точки, де збирають допомогу для військових та біженців, які приїхали до міста, а також тих, хто вже кілька діб вистоює в черзі, аби перетнути кордон.

Допомогу для військових приймають у гарнізонному храмі ім. Петра і Павла (костел єзуїтів), на вул. Театральній. Пункт працює щодня з 07:30 до 21:30 (навіть під час богослужінь). Допомогу, яку волонтери зібрали впродовж дня, вони одразу пакують і відправляють у ті військові частини, які запросили допомогу.

Військові потребують: спальники, каримати, ліхтарики з батарейками, павербанки. Також необхідні ліки – знеболювальні, протизастудні, жарознижувальні препарати. З їжі військовим потрібні лише консерви. У гарнізонному храмі ZAXID.NET розповіли, що велика потреба є у дизельних (саме у дизельних, а не бензинових) генераторах та квадрокоптерах.

Частина допомиги, зібраної впродовж кількох годин, для військових (фото ZAXID.NET)

Допомогти біженцям, які вже кілька діб стоять у черзі на кордон, а також тим, хто поселився у Львові, можна у гуманітарному штабі, який облаштували у Палаці мистецтв (вул. Коперника). Штаб приймає допомогу з 07:00 і до 22:00 (поки нема комендантської години), проте волонтери, які отримали перепустки, працюють цілодобово.

Зараз усі сили штабу спрямовані на допомогу людям, які годинами стоять у черзі на кордоні. В автомобілях, автобусах та поїздах стоять переважно жінки та діти, у яких закінчується вода, їжа і пальне.

Потреби гуманітарного штабу: пальне, вода, ліки, памперси для дітей, засоби гігієни (зокрема жіночої), теплий дорослий і дитячий одяг.

До роботи у гуманітарному штабі зголосилися більше сотні волонтерів (фото ZAXID.NET)

За два дні волонтерити у гуманітарний штаб записалося більше сотні людей, проте потрібні ще. Також є проблеми з логістикою, у штабі шукають водіїв-волонтерів на власних машинах. Допомогу для пересенеців збирають також і у райадміністраціях Львова.

Пропонувати свою допомогу можна за телефоном 098-941-62-36 (гаряча лінія гуманітарного штабу).