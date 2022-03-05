Європейська комісія ухвалила рішення про виділення 500 млн євро для допомоги біженцям з України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Голова держави також подякував голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за допомогу українцям в отриманні правового статусу в ЄС. Він зазначив, що шукачі притулку з України зможуть проживати в ЄС протягом року.

Вдячний @vonderleyen за ухвалення важливого рішення про правовий статус українців, які знаходять притулок у Євросоюзі внаслідок російської агресії. Виділення Європейською комісією першого траншу допомоги у 500 млн євро дасть змогу забезпечити гідні умови їх перебування. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

Як інформував ZAXID.NET, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що всі ми разом витримали військову атаку Російської Федерації. Ворог продовжує бомбити наші міста та руйнувати інфраструктуру. Але усі разом українці відбудують свою країну.