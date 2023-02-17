Регулярне сполучення було закритим майже 30 років

Україна відновила залізничне сполучення між прикордонним містечком Нижанковичі та польським Перемишлем. Відновлення 12 км колії з польської сторони почалося влітку 2022-ого, українські залізничники за менш як рік відремонтували близько 70 км колії до польського кордону. Про завершення усіх робіт і офіційне відкриття залізничного сполучення у п'ятницю, 17 лютого, повідомила прес-служба Львівської ОВА. Регулярне курсування потягів на цьому маршруті припинили майже 30 років тому.

За словами заступника начальника Львівської ОВА Юрія Бучка, українським залізничникам вдалося відремонтувати необхідну ділянку менш ніж за рік. «Українські залізничники капітально відремонтували приблизно 70 км головної та приймально-відправних колій, із них 30 км – широкої, 9 км – європейського зразка та 30 км – суміщеної колії. У найближчій перспективі очікується відновлення руху поїздів міжнародною дільницею Мальховіце–Нижанковичі–Старжава–Кросценко», – заявив Юрій Бучко.

Він також уточнив, що залізничники відновили 10 мостів, чотири пасажирські платформи, дев'ять будівель технологічного призначення, а також вокзали у Хирові, Нижанковичах та Старжаві. Крім того, відновили колії між Хировом та Самбором.

Схема відновлених колій на Львівщині

Міністр розвитку громад та інфраструктури України Олександр Кубраков зазначив, що відновлення колій значно поліпшить пропускну спроможність західного кордону. «Це додаткові можливості для експортерів, додаткові логістичні шляхи для транспортування міжнародної допомоги Україні та прискорення практичної інтеграції України в європейський ринок», – зазначив Олександр Кубраков.

Схема руху лінії 102 Хирів – Перемишль

Нагадаємо, у 2022 році це сполучення почали відновлювати. З 1995 року лінія не працювала – польську частину сполучення очистили волонтери у 2016 році, забравши кущі та корчі на 35 км колії. Того ж року з Перемишля цим шляхом відправили дизельну дрезину, яка привезла подарунки дітям АТОвців. Польща 2019 року заявила, що готова надати 40 млн злотих на реконструкцію залізничної гілки до Нижанковичів.