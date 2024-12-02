Пункт пропуску поблизу села Астей на Берегівщині розширили за угодою між урядами України та Угорщини

У понеділок, 2 грудня, у пункті пропуску «Лужанка – Берегшурань» оформили першу вантажівку. Цей КПП став другим на українсько-угорському кордоні, призначеним для вантажного транспорту.

Як повідомили у Закарпатській митниці, пункт перетину кордону «Лужанка – Берегшурань» поблизу села Астей на Берегівщині розширили за двосторонньою угодою, укладеною між урядами України та Угорщини.

«Сторони домовилися про переміщення вантажних автомобілів з допустимою вагою до 7,5 тонн, а також порожніх великогабаритних транспортних засобів з митної території України без обмежень по вазі», – розповіли митники.

За домовленостями між Україною та Угорщиною, у майбутньому для оформлення вантажівок також розширять пункт пропуску «Двінкове – Лонья», збудують міст через Тису для збільшення пропускної спроможності КПП «Чоп – Захонь» та відкриють новий пункт пропуску у Берегівському районі «Велика Паладь – Надьгодош».

Нагадаємо, на Закарпатті на українсько-угорському кордоні наразі працює 5 пунктів пропуску, які забезпечують близько 10% вантажопотоку з України. З них для пропуску вантажівок до сьогодні був призначений тільки КПП «Чоп – Захонь». За добу на виїзд з України його перетинає близько 250 вантажівок.