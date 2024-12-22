Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи

У суботу, 21 грудня, на Львівщині відбулася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів одна людина загинула та ще двоє травмувалися. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про ДТП на трасі М-06 Київ–Чоп, у селі Більче Стрийського району, до Служби порятунку «101» надійшло о 18:09. Унаслідок зіткнення чотирьох автомобілів – легкових Renault Logan, Škoda Octavia, фургона Nissan Primastar та мікроавтобуса Renault Master – загинув пасажир і травмувалися ще двоє осіб.

На момент прибуття рятувальників у салоні автомобіля Škoda Octavia перебували загиблий пасажир, вік якого поки не встановлений, та травмований 43-річний водій. У салоні Nissan Primastar перебувала травмована 51-річна пасажирка.

За допомогою спецінструменту рятувальники деблокували деформовані конструкції автомобіля, вивільнили тіло загиблого та травмованих осіб. Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронні органи.