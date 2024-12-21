Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу загиблого

У суботу, 21 грудня, у селищі Куликів трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув мотоцикліст. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 14-ї години. Водій вантажівки MAN здійснив наїзд на мотоцикліста. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу загиблого. За попередньою інформацію, йому було 35-40 років.