Поблизу Львова внаслідок ДТП з вантажівкою загинув мотоцикліст
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Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу загиблого
У суботу, 21 грудня, у селищі Куликів трапилася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув мотоцикліст. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 14-ї години. Водій вантажівки MAN здійснив наїзд на мотоцикліста. Останній внаслідок отриманих травм загинув на місці події.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події та особу загиблого. За попередньою інформацію, йому було 35-40 років.
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