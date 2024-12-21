Українські виробники втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly. Про це повідомило оборонне відомство у суботу, 21 грудня.

Відомо, що модуль оснащується:

кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв,

тепловізором,

системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

У Міноборони наголошують, що українські виробники втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників.

«Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування», – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

При цьому Wolly зручно транспортувати, адже модуль порівняно легкий, відтак до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець. Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

Зброя українського виробництва

Нагадаємо, 16 грудня стало відомо, що нова українська ракета-дрон «Пекло» вийшла у серійне виробництво. На той момент в Україні вже виготовили близько 100 ракет.

Також повідомляли, що Україна розробила лазерну зброю, яка здатна збивати літаки. Командувач Сил безпілотних систем заявив, що Україна стала п'ятою країною у світі з таким типом озброєння