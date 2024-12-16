Наразі Україна працює над масштабуванням виробництва лазерної зброї

Україна вже має на своєму озброєнні власну лазерну зброю, повідомив 16 грудня командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Зброя, яка здатна збивати ворожі літаки, має назву «Тризуб», передає «Інтерфакс-Україна».

Під час конференції «Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю», Вадим Сухаревський підтвердив, що станом на сьогодні Україна має лазерну зброю «Тризуб». Наразі триває робота з масштабування та посилення цього типу озброєння.

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», – заявив командувач безпілотних сил.

Інших деталей про лазерне озброєння «Тризуб» Вадим Сухаревський не уточнив.

Нагадаємо, у липні 2024 року Південна Корея першою у світі розгорнула лазерну зброю для збиття північнокорейських дронів. Також наявність лазерного озброєння підтверджено у США, Великої Британії та Ізраїлю.

Крім того, у країні розвивається проєкт із застосування дрона-«матки» з двома FPV. За словами Сухаревського, таке озброєння виступає ретранслятором для ураження глибинних об’єктів ворога. Командувач безпілотних сил стверджує, що дрони-«матки» мають глибину занесення понад 70 км, а масштабування їхнього виробництва є одним із найбільш перспективних елементів в його роботі.

Вадим Сухаревський підсумував, що за пів року роботи Сил безпілотних систем вдалося створити бойові та наукові підрозділи, які «закривають компонент повітря, землю і воду». Крім того, командувач підтвердив роботу угруповань СБС по всій лінії фронту.