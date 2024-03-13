Один його постріл коштує всього 10 фунтів

Міністерство оборони Великої Британії у вівторок, 12 березня, опублікувало відео стрільби лазерної зброї спрямованої дії DragonFire (LDEW) проти повітряних цілей. Відповідне відео воно оприлюднило на сторінці у соцмережі Х.

Як повідомляється, випробування лазера, який, як очікують розробники, допоможе підвищити точність стрільби, а також зменшити залежність від дорогих боєприпасів, провели на Гебридському полігоні британської армії в Шотландії ще 19 січня. Система знищувала повітряні цілі.

Дальність дії DragonFire засекречена, втім, за даними британського оборонного відомства, DragonFire використовує технологію, яка дає змогу доставити лазер високої потужності на великі відстані.

Зброя вражає цілі зі швидкістю світла й використовує інтенсивний промінь світла для того, щоб прорізати ціль наскрізь. Необхідна точність еквівалентна влученню в монету номіналом 1 фунт стерлінгів з відстані кілометра.

У міноборони Великої Британії зазначали що використання лазера впродовж 10 секунд за вартістю еквівалентне використанню звичайного обігрівача протягом години. Вартість експлуатації DragonFire не перевищує 10 фунтів стерлінгів за постріл.

Лазер розроблений Лабораторією оборонної науки і технологій (Dstl) разом з деякими партнерами в галузі за дорученням Міністерства оборони. Система озброєння DragonFire є результатом спільних інвестицій Міністерства оборони та промисловості у розмірі 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

Розробка лазерної зброї відбувається на тлі все більшого використання безпілотників у військових діях, що спостерігалося під час російського вторгнення в Україну, зокрема використання росіянами іранських безпілотників «камікадзе» для нападу на українські міста.