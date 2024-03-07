Велика Британія виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупівлю понад 10 тис. дронів для Збройних Сил України. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс під час візиту до Києва, пише «Європейська правда».

Зазначається, що під час свого третього візиту до України Шаппс у супроводі голови Генерального штабу Збройних сил Британії адмірала Тоні Радакіна він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умєровим.

Там він оголосив, що Велика Британія виділяє 325 млн фунтів стерлінгів (на 125 млн фунтів стерлінгів більше, ніж оголошувалось раніше) для постачання понад 10 тис. безпілотників, більшість з яких – FPV-дрони. Також планується передати Україні ударні безпілотники, розвідувальні та морські дрони.

15 лютого стало відомо, що Велика Британія спільно з Латвією очолить міжнародну коаліцію з надання Україні дронів. Тоді повідомлялось, що Лондон передасть Україні «тисячі безпілотників».

Також відомо, що протягом січня-лютого 2024 року в Україні виготовили приблизно 200 тис. FPV-дронів. Наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу «крило» та легкі розвідувальні дрони, які є аналогом Mavic. Під час підсумкової прес-конференції Володимира Зеленського у грудні 2023 року президент заявив, що протягом 2024 року в Україні виготовлять 1 млн дронів.