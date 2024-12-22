Внаслідок ДТП на Тернопільщині загинув чотиримісячний хлопчик
Водій Chrysler Raw Van та його дружина отримали травми
У Кременецькому районі Тернопільської області сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло немовля. Ще двоє людей отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільщини.
Аварія трапилась у суботу, 21 грудня, близько 10:00 у селі Старий Почаїв. Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій Chrysler Raw Van на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити.
Внаслідок аварії водій та його дружина отримали травми. Їхній чотиримісячний син, який також перебував у авто, від отриманих травм помер у лікарні.
Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Якщо провину водія доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварії.
Нагадаємо, наприкінці жовтня внаслідок ДТП у селі Яківці на Волині загинув шестимісячний хлопчик з Рівненщини. Ще двоє людей, у тому числі 9-річна дитина, отримали травми.