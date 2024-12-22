Водій Chrysler Raw Van врізався у бетонні плити

У Кременецькому районі Тернопільської області сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинуло немовля. Ще двоє людей отримали травми. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Тернопільщини.

Аварія трапилась у суботу, 21 грудня, близько 10:00 у селі Старий Почаїв. Попередньо правоохоронці встановили, що 32-річний водій Chrysler Raw Van на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити.

Внаслідок аварії водій та його дружина отримали травми. Їхній чотиримісячний син, який також перебував у авто, від отриманих травм помер у лікарні.

Правоохоронці вирішують питання щодо внесення відомостей за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Якщо провину водія доведуть, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини аварії.

Нагадаємо, наприкінці жовтня внаслідок ДТП у селі Яківці на Волині загинув шестимісячний хлопчик з Рівненщини. Ще двоє людей, у тому числі 9-річна дитина, отримали травми.