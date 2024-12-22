Мерія Львова закликає усіх бути обачними на дорозі

Львівський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє, що у Львові та області продовж 23-25 грудня на дорогах буде ожеледиця. Мерія Львова закликає усіх бути обачними на дорозі.

«На території Львівської області та Львова: 23 - 25 грудня на дорогах ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні синоптиків.

За даними Львівського гідрометцентру, у понеділок, 23 грудня, на Львівщині буде хмарно. Можливий невеликий мокрий сніг та сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Львові температура впродовж доби становитиме 0 – 2° тепла.

Водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, вмикати фари, а пішоходів – переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях, а також користуватися світловідбивачами (стрічки, наклейки, жилет тощо).

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, львів’ян просять повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.

У Львівській міській раді зазначили, що усі комунальні служби Львова, які задіяні у прибиранні міста у зимовий період, переведені у цілодобовий режим роботи. У кожному ШРП районів є сформовано графіки роботи потрібної техніки з водіями для механізованого прибирання вулиць. У разі ожеледиці для посипання магістральних шляхопроводів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів використовують піскосуміш, технічну сіль, реагенти.

На зупинках громадського транспорту, перехрестях, підйомах, залізничних переїздах комунальні служби міста встановили ящики для піску і протиожеледних матеріалів. Як пояснили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, це дає змогу оперативно посипати протиожеледними матеріалами територію довкола у разі несприятливих погодних умов.