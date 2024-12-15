На Львівщині прогнозують сильні пориви вітру до 28м/с

На понеділок, 16 грудня, у Львові та області оголосили штормове попередження через значні пориви вітру. Про це повідомили в департаменті цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними синоптиків, 16 грудня на Львівщині очікуються пориви вітру 17-22 м/с, вдень сильний вітер 25-28 м/с. На дорогах буде ожеледиця. Рівень небезпечності – ІІ помаранчевий.

Водночас з понеділка температура повітря підвищиться до плюсових значень. Вночі позначки термометра показуватимуть приблизно 1°С тепла, а вдень показники зростуть до 6°С тепла. За даними синоптиків очікується дощ, місцями з переходом у мокрий сніг.