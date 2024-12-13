Синоптики львівського гідрометцентру розповіли прогноз погоди на 14-18 грудня. На вихідних у області фіксуватимуть мінусові значення, у ніч на суботу, 14 грудня, температура на Львівщині може опуститись до 11°С морозу. Проте уже з понеділка, 16 грудня, очікується потепління.

За прогнозом синоптиків, у суботу, 14 грудня, у Львівській області буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише в другій половині дня місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 6-11°С морозу, вдень від 3°С морозу до 2°С тепла. У Львові температура повітря буде теплішою на кілька градусів: вночі 7-9°С морозу, вдень від 1°С морозу до 1°С тепла.

У неділю, 15 грудня, у Львові та області можливий сніг, на дорогах збережеться ожеледиця. Вночі температура повітря становитиме приблизно 5°С, вдень – приблизно 1°С тепла.

Прогноз погоди на 14-18 грудня у Львівській області

Із понеділка, 16 грудня, на Львівщину прийде потепління. Вночі позначки термометра показуватимуть приблизно 1°С тепла, а вдень показники зростуть до 6°С тепла. За даними синоптиків очікується дощ, місцями з переходом у мокрий сніг.

У вівторок та середу, 17 та 18 грудня, у Львові та області температура повітря становитиме близько 6°С тепла, можливий невеликий дощ.