Порушник прибрав сміття, яке викинув біля Великих Грибовичів

У Великих Грибовичах, що біля Львова, завдяки фотопасткам зафіксували обличчя порушника, який викинув на дорозі сміття, та номер його авто. Через кілька днів офіцерам громади вдалось знайти чоловіка, який визнав провину й прибрав сміття. Невдовзі на нього чекає штраф. Львівська міська рада у п'ятницю, 20 грудня, повідомила, що сміття привезли зі Львова майстри, які ремонтували квартиру.

«Днями одна з фотопасток спрацювала на території Малих і Великих Грибовичів. Вона і зафіксувала номерні знаки авто та обличчя тих, хто викидав сміття біля дороги на Малі Грибовичі. З'ясувалося, що сміття привезли майстри зі Львова, які робили ремонт квартири. Тож весь старий хатній непотріб разом з килимами, зламаною побутовою технікою вивезли за межі Львова», – розповіли у Львівській міськраді.

Сміття, яке порушник привіз зі Львова. Фото офісу громади у Великих Грибовичах

Також офіцери громади знайшли власника квартири, в якій працювали майстри. Поліцейські склали на чоловіка адмінпротокол, який передбачає штраф. Зазначимо, що завдяки фотопасткам, які ефективні як вдень, так і вночі, у Львівській громаді не вперше ловлять тих, хто викидає сміття. У Львівській міськраді розповіли ZAXID.NET, що загалом у громаді є 12 фотопасток, розташування яких періодично змінюють.

Керівник офісу Львівської громади у Великих Грибовичах Ігор Питель розповів ZAXID.NET, що в офісі громади є одна фотопастка, яка допомогла знайти двох порушників. Її встановили у травні 2024 року.

«Коли люди у певних місцях висипають сміття, то ми разом з офіцерами громади встановлюємо там фотопастку. Ніхто з мешканців не знає, де ми її встановлюємо. Це дуже ефективно, коли потрібно зібрати доказову базу: маємо номер машини, за яким легко знайти водія і власника авто. Фотопастки ефективні й управління агломерації має в планах купувати їх ще. Для нашої громади потрібно ще мінімум дві такі камери, щоб боротися з порушниками, які викидають сміття», – розповів Ігор Питель.

Додамо, що у Львові можна здати великогабаритне сміття, будівельні відходи, стару побутову техніку та меблі на майданчик ЛКП «Львівспецкомунтрансу». Він розташований на вулиці Жовківській, 18. За 2024 рік львів’яни привезли туди майже 75 тонн таких відходів.