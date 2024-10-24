Збитки від незаконного сміттєзвалища становлять майже 250 тис. грн

Львівський окружний адмінсуд зобов'язав Бродівську міську раду ліквідувати стихійне сміттєзвалище на околиці села Поноковиця. Площа сміттєзвалища становить майже 570 м². Пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 24 жовтня, розповіла, що суд визнав протиправною бездіяльність міської ради.

«Встановлено, що на зазначених землях впродовж тривалого часу утворювалося стихійне сміттєзвалище з твердих побутових відходів, відходів органіки, пластику тощо. Згідно з чинним законодавством, до повноважень виконавчих органів міських рад належить ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ у межах населених пунктів. Проте орган місцевого самоврядування добровільно стихійне сміттєзвалище на території села не ліквідував», – повідомляють у прокуратурі.

У прокуратурі не називають міськраду, але у судовому реєстрі можна знайти рішення Львівського окружного адмінсуду за 17 жовтня, яке стосується Бродівської міськради. За матеріалами справи, стихійне сміттєзвалище помітили у травні 2023 року працівники ПП «Західний Буг». Вони повідомили, що невідомі викинули залишки подрібненого потруєного насіння кукурудзи.

Держекоінспекція вважає, що через забруднення земель довкіллю завдали шкоди на майже 250 тис. грн. Власників відходів встановити не змогли.

Рішення суду про ліквідацію сміттєзвалища ухвалила суддя Ірина Гулкевич. Його можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.