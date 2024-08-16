Стан річки Рокитна, яка протікає неподалік Буська

Прокурори Золочівської окружної прокуратури зареєстрували кримінальне провадження через забруднення річки Рокитна – притоки Західного Бугу. У пресслужбі Львівської обласної прокуратури у п'ятницю, 16 серпня, розповіли, що одне із місцевих підприємств скидає у річку шкідливі відходи.

У прокуратурі зазначили, що через забруднення води загинула риба, постраждали водні біоресурси. Наразі прокурори й поліцейські документують злочин. Згодом призначать низку експертиз. Справу кваліфікують за статтею про порушення правил охорони вод (ч. 1 ст. 242 ККУ). Винним загрожує штраф, позбавлення права обіймати певні посади або обмеження волі.

Прокуратура та поліція розслідують забруднення річки (Фото «Буськ.онлайн»)

Додамо, що місцевий паблік «Буськ.онлайн» писав, що до забруднення річки Рокитна причетна компанію Feednova, яка займається виробництвом кормових добавок для сільськогосподарських і домашніх тварин. Завод Feednova з 2021 року працює неподалік Буська.

Річка Рокитна є правою притокою Західного Бугу й має довжину 11 км. Витоки водойми розташовані неподалік села Заболотного.