Фірма братів Дубневичів є монополістом з надання комунальних послуг на Яворівщині

Держекоінспекція у Львівській області через суд домоглася стягнення із ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс» 223,5 тис. грн за забруднення водойм у 2021 році. Добровільно фірма, що належить родині Дубневичів, відмовлялась платити за порушення.

У 2021 році під час позапланової перевірки, ідеться в повідомленні ДЕІ, з’ясувалося, що ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс» допустило скид забруднюючих речовин у водні об’єкти. При цьому підприємство перевищило встановлені нормативи та ліміти. Окрім того, ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс» не дотримувалось умов дозволу та правил спеціального водокористування.

Сума збитків, обрахована за методикою ДЕІ, становила 223,5 тис. грн. Але добровільно фірма, зареєстрована на Павла та Юрія Дубневичів, збитки не відшкодувала, тому екоінспекція звернулася до суду.

У вересні 2023 року Господарський суд Львівської області задовольнив позовну заяву Яворівської окружної прокуратури, що виступала від імені позивачів – Державної екологічної інспекції у Львівській області, Новояворівської міської ради та Івано-Франківської селищної ради. У грудні 2023 року підприємство сплатило збитки у повному розмірі.

ТзОВ «Енергія-Тепловодосервіс», що займається тепло-, водо- і енергопостачанням, зареєстроване у селі Старичі Яворівського району. Його власниками є сини Ярослава і Богдана Дубневичів – Юрій і Павло.

Додамо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до листопада 2023 року фінансово-промислова група братів Дубневичів зросла на 10 нових компаній.

Богдан Дубневич зараз очолює Солонківську ОТГ біля Львова, а його син Павло Дубневич втік з України на початку повномасштабного вторгнення Росії і досі не повернувся.

Ярослав Дубневич оголошений у міжнародний розшук. Його обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці» та підозрюють у махінаціях з газом. Також нардеп є підозрюваним в кримінальному провадженні про організацію заволодіння майном держави (природним газом) на понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.