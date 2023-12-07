Ярослав Дубневич (на фото ліворуч) зараз перебуває в міжнародному розшуку, а його брат Богдан керує Солонківською ОТГ

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і до листопада 2023 року фінансово-промислова група братів Дубневичів зросла на 10 нових компаній. Про це ідеться в матеріалі аналітиків сервісу YouControl про те, як змінився бізнес народних депутатів за час великої війни.

Ключовими особами фінансово-промислової групи братів Дубневичів є чинний народний депутат Ярослав Дубневич та його брат – колишній депутат України 8-го скликання Богдан Дубневич. Їхній бізнес збільшився на 10 компаній. Учасниками/бенефіціарами цих фірм стали діти братів Дубневичів: Юрій та Павло Дубневичі, Роксолана Пиртко, Надія Гичка.

68 компаній групи братів Дубневичів працюють у різних напрямках: постачання деталей кріплення і запчастин для ремонту залізниці, нерухомість, виробництво електроенергії, АПК, ресторанний бізнес тощо. Зокрема, до складу групи входять АПП «Львівське» та корпорація «КРТ».

Додамо, що Богдан Дубневич зараз очолює Солонківську ОТГ біля Львова, а його син Павло Дубневич втік з України на початку повномасштабного вторгнення Росії і досі не повернувся.

Ярослав Дубневич оголошений у міжнародний розшук. Його обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці» та підозрюють у махінаціях з газом. Також нардеп є підозрюваним в кримінальному провадженні про організацію заволодіння майном держави (природним газом) на понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.