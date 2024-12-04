Держекоінспекція виявила на вул. Кульпарківській побутове та будівельне сміття

Господарський суд Львівської області зобов’язав ТзОВ «Будівництво РСВ» ліквідувати стихійне сміттєзвалище на комунальній ділянці на виїзді зі Львова. Фірма орендувала землю під будівництво офісного центру, однак Держекоінспекція виявила на цій ділянці будівельне і побутове сміття.

Йдеться про територію в районі кільця на перетині вул. Кульпарківської та Трускавецької. У 2019 році Львівська міська рада передала земельну ділянку площею 0,31 га на вул. Кульпарківській, 151 в оренду на 10 років ТзОВ «Будівництво РСВ» для будівництва та обслуговування торгово-офісної будівлі.

У лютому 2024 року Державна екологічна інспекція у Львівській області повідомила, що під час перевірки на вул. Трускавецькій виявили несанкціоноване сміттєзвалище, серед якого пластик, ПЕТ-пляшки та відпрацьовані автомобільні шини, орієнтовною площею 2500 м2. Матеріали перевірки скерували в прокуратуру. Правоохоронці звернулись в суд із вимогою ліквідувати стихійне сміттєзвалище та повернути комунальну ділянку до попереднього стану. Львівська міська рада позов прокуратури підтримала.

Враховуючи обставини справи, суддя Господарського суду Олена Щигельська зобов’язала ТзОВ «Будівництво РСВ» привести у належний стан комунальну ділянку та ліквідувати стихійне сміттєзвалище. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Будівництво РСВ» зареєстроване у 2015 році на вул. Кульпарківській, 151 у Львові та займається оптовою торгівлею залізними виробами. Власником компанії вказаний львів’янин Володимир Дворянин. Йому належить низка компаній, що займаються ресторанним бізнесом і торгівлею, серед яких ТОВ «Клуб м’яса», ТОВ «Черчилль», ТОВ «Гарасу».