Нові тарифи запрацювали з 1 серпня 2024 року

Із 1 серпня у Львові зросли тарифи на вивіз сміття. Відповідне рішення у вівторок, 6 серпня, ухвалили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради.

В середньому тарифи на вивіз сміття для населення зросли на 300 грн за тонну. Зокрема, з 1 серпня тарифи на ТПВ становитимуть:

ЛКП «Львівспецкомунтранс» – 1302,5 грн/т;

ТзОВ «Ековей Вейст Менеджмент» – 1312,7 грн/т;

ТзОВ «Санком-Львів» – 1222,02 грн/т;

ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» – 1295,4 грн/т;

ТзОВ «Грінера Україна» – 1401,79 грн/т.

Тарифи на вивезення великогабаритного сміття зросли приблизно на 150 грн за тонну і тепер становитимуть:

ЛКП «Львівспецкомунтранс» – 469,39 грн/т;

ТзОВ «Ековей Вейст Менеджмент» – 674,24 грн/т;

ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» – 879,01 грн/т;

ТзОВ «Грінера Україна» – 546,77 грн.

У проєкті рішення виконавчого комітету вказано, що зростання тарифів зумовлене зростанням заробітної плати працівникам підприємств, що займаються вивезенням сміття. Востаннє вартість вивезення сміття у Львові коригували у 2022 році.