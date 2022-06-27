Нові тарифи на вивіз сміття у Львові будуть діяти з 1 липня

Із 1 липня у Львові зростуть тарифи на вивіз сміття. Відповідне рішення у понеділок, 27 червня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради. Зокрема, тарифи на ТПВ становитимуть: ЛКП «Львівспецкомунтранс» – 1072,61 грн/т;

ТзОВ «Ековей Вейст Менеджмент» – 1005,75 грн/т;

ТзОВ «Санком-Львів» – 897,66 грн/т;

ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» – 950,10 грн/т;

ТзОВ «Грінера Україна» – 1014,20 грн/т. Тарифи на вивезення великогабаритного сміття становитимуть: ЛКП «Львівспецкомунтранс» – 300,42 грн/т;

ТзОВ «Ековей Вейст Менеджмент» – 470,85 грн/т;

ТзОВ «Санком-Львів» – 0,00 грн/т;

ТзОВ «Спецавтотранс-Львів» – 649,49 грн/т;

ТзОВ «Грінера Україна» – 387,40 грн. Заступниця міського голови з питань ЖКГ Ірина Маруняк повідомила під час засідання виконкому, що тарифи підвищують у зв’язку із подорожчанням пального. Востаннє вартість вивезення сміття у Львові коригували у 2017 році.

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