Водій не впорався з керуванням і виїхав на тротуар

У неділю, 22 грудня, на Тернопільщині 60-річний водій наїхав на двох дітей на тротуарі. ДТП трапилася близько 11:00 у місті Кременець. Про це повідомили у поліції Тернопільської області.

Як з’ясували правоохоронці, 60-річний водій автомобіля Dodge Caliber не впорався з керуванням і виїхав на тротуар, де збив двох дітей. Одній потерплій – 9 років, іншій – 14. Стан старшої дівчинки медики оцінюють як тяжкий.

Вирішується питання про внесення відомостей за фактом ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.